Китайцы поторопились: у Chery Tiggo 4 найден недостаток

Не всегда перед запуском новой модели компании успевают до конца отработать производственный процесс. Так случилось с рестайлинговой версией кроссовера Chery Tiggo 4.

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Новый китайский кроссовер, увы, не совершенен. Оказалось, что производитель забыл установить на серийных автомобилях уплотнители дверей.

Теперь китайская компания объявила в России сервисную акцию, в рамках которой неприятная особенность будет ликвидирована.

Напомним, что Tiggo 4 поступил в продажу в РФ в августе. Тогда-то первые покупатели и обнаружили, что на пороге автомобиля не хватает уплотнителя, из-за чего грязь проникает внутрь. Могло бы на первый взгляд показаться, что так оно и должно быть. Но выяснилось, что производителем все же предусмотрены специальные отверстия для крепления недостающего элемента.

Правда «вылезла наружу» очень быстро. Владельцы «некомплектного» автомобиля начали искать пути решения на клубном форуме. Кто-то пытался клеить универсальные уплотнители, другие нашли фирменный комплект, который оценивается в 1500–2500 рублей. Появилась даже теория заговора: мол, компания умышленно не установила уплотнители, чтобы потом дополнительно заработать на клиентах.

Но теперь ситуация разрешилась. Chery приглашает владельцев Tiggo 4 посетить ближайший дилерский центр, где им бесплатно установят вожделенную резинку.

Кстати, сбытовая сеть Chery пока плохо информирована о проведении акции: некоторые автосалоны отказываются бесплатно ставить уплотнитель, пока водители не показывают им официальную информацию, размещенную на сайте представительства.

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Фото: Chery