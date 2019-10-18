Шокирующее видео: рухнула эстакада в Китае
Техногенные катастрофы всегда поражают своей внезапностью и масштабностью. Все вроде бы было спокойно, ничто не предвещало... и вдруг такое!
В китайском городе Уси обрушилась эстакада, когда по ней проезжал перегруженный грузовик. С массой 187 тонн он не имел права двигаться по этому строению. По словам местных чиновников, в результате катастрофы погибли три человека. На видео — разбитые машины, из-под огромного блока серого бетона видны только их передние части или фары.
Повезло только водителю мотороллера — мост рухнул в считаных метрах от него, и водителю небольшого грузовичка, на который сооружение упало таким образом, что он смог выбраться из-под бетонных обломков. Комментируя ситуацию, дорожные службы отметили, что хорошо еще, что это случилось поздно вечером, потому что днем в этом месте движение очень оживленное.
Видео: YouTube
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