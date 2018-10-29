Обрушивший мост водитель фуры арестован

На два месяца арестован водитель грузового автомобиля, по чьей вине в Приморье погибли женщина и ее трехлетняя дочь.

На фотографии видно, что мост находится не в самом лучшем состоянии

В пятницу в Приморье рухнул мост. Напомним, что в результате обрушения полуприцепом грузовика был придавлен легковой автомобиль Mazda Demio, в котором находились люди. После ликвидации последствий аварии стало известно, что в зажатой машине погибли два человека: 25-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Как рассказали спасатели, у них не было шансов выжить.

Мост возле села Осиновка Михайловского района Приморского края обрушился по вине водителя большегрузного автомобиля Volvo, который, как сообщили РИА «Новости» в Михайловском районном суде Владивостока, арестован на два месяца.

Как отмечают следователи, перед мостом был установлен запрещающий знак, ограничивающий массу проезжающих по мосту автомобилей. Водитель фуры пренебрег им, хотя масса фуры, которой он управлял, в полтора раза превышала допустимую. В результате две секции моста из шести обрушились, что привело к гибели людей. Против водителя Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В данный момент проводятся экспертизы моста и грузового автомобиля. Следует отметить, что рассчитанный на 20-тонную нагрузку мост был построен в 1965 году, и пока не понятно, в каком состоянии он находился перед обрушением.

Необдуманные действия водителей грузовиков в большинстве случаев приводят к серьезным последствиям. Одной из самых частых ошибок является резкое маневрирование на скорости, что приводит к опрокидыванию.

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Фото: пресс-служба АО «ПримАвтоДор»