Резкий поворот цементовоза привел к массовой аварии. Видео

Разогнавшись слишком сильно на перекрестке, тяжелый грузовик буквально раздавил стоящие перед светофором автомобили.

Помеха слева помешала водителю фуры выровнять автомобиль
Помеха слева помешала водителю фуры выровнять автомобиль

Водители транспортных средств с высоким центром тяжести должны быть очень внимательны при маневрировании, соотнося скорость и угол поворота. Но нередко случаются опрокидывания, и наблюдать их лучше издалека или на видео.

Так, например, в Казани цементовоз завалился на стоящие перед светофором автомобили, помяв несколько из них. На видеозаписи с регистратора одной из машин видно, что грузовик входит в поворот на слишком большой скорости. В конце маневра его правые колеса отрываются от земли, и автомобиль валится на левый бок. Скользя по асфальту, фура врезается в стоящие перед светофором автомобили, сдвигая их.

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Тем не менее пять автомобилей оказались повреждены.

В данный момент работники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и склоняются к тому, что причиной ДТП стала ошибка водителя грузовика, разогнавшегося перед поворотом слишком быстро. В большинстве подобных случаев бывает именно так.

Фото, видео: YouTube

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