Резкий поворот цементовоза привел к массовой аварии. Видео

Водители транспортных средств с высоким центром тяжести должны быть очень внимательны при маневрировании, соотнося скорость и угол поворота. Но нередко случаются опрокидывания, и наблюдать их лучше издалека или на видео.
Так, например, в Казани цементовоз завалился на стоящие перед светофором автомобили, помяв несколько из них. На видеозаписи с регистратора одной из машин видно, что грузовик входит в поворот на слишком большой скорости. В конце маневра его правые колеса отрываются от земли, и автомобиль валится на левый бок. Скользя по асфальту, фура врезается в стоящие перед светофором автомобили, сдвигая их.
К счастью, во время аварии никто не пострадал. Тем не менее пять автомобилей оказались повреждены.
В данный момент работники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и склоняются к тому, что причиной ДТП стала ошибка водителя грузовика, разогнавшегося перед поворотом слишком быстро. В большинстве подобных случаев бывает именно так.
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Фото, видео: YouTube
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