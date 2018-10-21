Резкий поворот цементовоза привел к массовой аварии. Видео

Разогнавшись слишком сильно на перекрестке, тяжелый грузовик буквально раздавил стоящие перед светофором автомобили.

Помеха слева помешала водителю фуры выровнять автомобиль

Водители транспортных средств с высоким центром тяжести должны быть очень внимательны при маневрировании, соотнося скорость и угол поворота. Но нередко случаются опрокидывания, и наблюдать их лучше издалека или на видео.

Так, например, в Казани цементовоз завалился на стоящие перед светофором автомобили, помяв несколько из них. На видеозаписи с регистратора одной из машин видно, что грузовик входит в поворот на слишком большой скорости. В конце маневра его правые колеса отрываются от земли, и автомобиль валится на левый бок. Скользя по асфальту, фура врезается в стоящие перед светофором автомобили, сдвигая их.

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Тем не менее пять автомобилей оказались повреждены.

В данный момент работники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и склоняются к тому, что причиной ДТП стала ошибка водителя грузовика, разогнавшегося перед поворотом слишком быстро. В большинстве подобных случаев бывает именно так.

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Фото, видео: YouTube