В Сети выставили БелАЗ в стиле World of Tanks за 75 миллионов

Необычный 90-тонный самосвал продает киберспортивная компания Wargaming.

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На Юле появился интересный лот — его представила киберспортивная компания Wargaming. За этот БелАЗ 75585 просят 75 миллионов рублей. Машину «расписали» специально для фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста», который прошел 15 сентября в Минске. Автомобиль сделан по мотивам популярной игры World of Tanks, а саму идею сотрудники Белорусского автомобильного завода воплотили летом 2019 года. Самосвал раскрашивали профессиональные художники под руководством работников БелАЗа, тех кто любит играть в World of Tanks.

Мощность машины — 1000 лошадиных сил. БелАЗ способен развить скорость до 60 км/ч и перевозить до 90 тонн груза. Высота гиганта — 5,34 метра, ширина — 6,4 метра, а вес без груза равен двум с половиной танкам Т-34-85.

Самосвал получился грандиозным, но и просят за него немало. Думаем, желающих будет немного, трудно представить себе ту сферу, где он может пригодиться.