Ночью стало холодать: 5 неожиданных лайфхаков от водителей

Как справляться с неприятностями, которые приносит низкая температура? Некоторые водители придумывают неожиданные способы решения этих проблем.

Материалы по теме На вопросы по зимней эксплуатации авто отвечает эксперт ЗР

Проблема номер 1. Запотевание окон

Довольно странный способ предотвращения запотевания окон предлагает один из автолюбителей. Он считает, что лучше всего бороться с этим явлением при помощи... зубной пасты или пены для бритья. Оказывается, если равномерно нанести одно из этих средств на стекла, растереть его, а после высыхания очистить сухой тканью, о проблеме запотевания можно забыть. Насколько такой метод эффективен, судить не беремся.

Проблема номер 2. Влажность в салоне

От этой проблемы, считают некоторые автовладельцы, спасут самые обычные гранулы кошачьего наполнителя. Наполнитель предлагается засыпать в носки, которые нужно «распределить по салону». Это средство якобы избавит вас не только от влаги внутри машины, но и от запаха сырости. Если пассажиров будет смущать вид разбросанных носков, можно набить гранулами тряпичную куклу и повесить как оригинальное украшение. Ну не знаем, право...

Проблема номер 3. Замерзшие дверные замки

Здесь не понадобится дополнительных приспособлений. Все просто, как дважды два. Если личинка замка замёрзла, сложите руки рупором, поднесите их к замку и грейте своим дыханием.

Проблема номер 4. Оледеневшие наружные зеркала

Чтобы утром тратить меньше времени на отогревание наружных зеркал, нужно... надевать на них целлофановые пакеты, когда вы оставляете машину на ночь на парковке. Некоторые водители беспокоятся из-за того, что странный внешний вид автомобиля вызовет насмешки окружающих, но когда другие владельцы оценят этот простейший метод согревания зеркал, они сами начнут им пользоваться.

Проблема номер 5. Примерзшие дворники

Целлофановые пакеты можно использовать и для решения пятой проблемы. Чтобы избежать соприкосновения дворников со стеклом, нужно надевать на них пакеты после того, как вы заглушили мотор и не планируете садиться за руль в ближайшие часы.

Вышеперечисленные советы хоть и кажутся странными, однако ни один из них не лишен смысла, с точки зрения физики. Возможно, они хоть и не полностью, но в какой-то степени могут решить проблемы зимней эксплуатации автомобиля.

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