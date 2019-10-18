Toyota представит в Токио автомобиль для пожилых

Миниатюрый Toyota Ultra-compact BEV будет электрическим, простеньким, а потому самым доступным среди собратьев.

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В Тойоте этот автомобиль позиционируют как разработанный для обеспечения мобильности стареющего населения Японии. Toyota Ultra-compact BEV предназначен для людей, которые особо никуда не торопятся и заботятся об окружающей среде. Двухместный микрокар коротких поездок по городу уже готов к производству, и его покажут на Токийском автосалоне.

Ультракомпактный BEV Toyota всего 2490 мм в длину, 1290 мм в ширину и 1550 мм в высоту. Для сравнения, габариты Smart Fortwo составляют 2695 x 1663 x 1555 мм соответственно.

Toyota пока мало рассказывает об этом автомобиле, известно лишь, что пробег на одной зарядке составит порядка 100 км, время полной зарядки от обычной бытовой розетки — пять часов, а максимальная скорость, которую он в состоянии развить, — 60 км в час, и этого вполне достаточно для плотного городского трафика.

Вариантов исполнения предполагается два: для ежедневных поездок по городу и «деловой» одноместный вариант с тремя режимами использования — для путешествий, работы и отдыха.

Известно, что в продажу в Японии Toyota Ultra-compact BEV поступит в конце следующего года.

Также на Токийском автосалоне состоится мировая премьера нового хэтчбека Honda Jazz.

Фото: Toyota