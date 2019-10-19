Гибрид ГАЗ-69 и мотоцикла Иж: уникум продан в Чернигове

Гибрид автомобиля и мотоцикла, собранный руками народного умельца в 70-х, ценен не только как уникальный экземпляр, уцелевший до наших дней, но и как транспортное средство, сохранившее способность к передвижению.

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Этот автомобиль претендует на звание самого оригинального перевоплощения ГАЗ-69 и мотоцикла Иж.

Его построил народный умелец почти 50 лет назад, столкнувшись с дефицитом деталей. Издалека машину можно принять за ГАЗ-69, но при ближайшем рассмотрении она выглядит несколько несуразно: слишком маленькие колеса, странные крылья и капот.

Примечательно, что облицовка радиатора и корма сделана из одинаковых панелей, с характерной крестообразной проштамповкой. «Мордашку» машинки украшают два металлических оленя, которые устанавливали на ГАЗ-21.

Недавно уникальный украинский автомобиль был продан в Чернигове. Сложно себе представить, что хозяева автомобиля, так долго холившие его и лелеявшие, смогли расстаться с машиной, которая даже через полвека не потеряла товарный вид.

Вот что можно сделать, когда очень хочется ездить, а у тебя только кузов старого ГАЗ-69 и двухцилиндровый двигатель от мотоцикла Иж.

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Фото: соцсети