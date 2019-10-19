Гибрид ГАЗ-69 и мотоцикла Иж: уникум продан в Чернигове

Гибрид автомобиля и мотоцикла, собранный руками народного умельца в 70-х, ценен не только как уникальный экземпляр, уцелевший до наших дней, но и как транспортное средство, сохранившее способность к передвижению.
Форма ключевого органа управления машиной не менялась больше столетия. И причиной тому не законодательные запреты или дань традициям, а самая простая вещь — здравый смысл. Но в последнее время про него стали забывать.
В преддверии зимы давайте присмотримся к полноприводным Кодиаку и Форестеру. «Чеха» собирают в Нижнем Новгороде, но японская сборка, наверное, получше будет? Так я представляю себе разговор на кухне образцового семейства.