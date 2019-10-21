Реформу ОСАГО решено изменить

Ответственные за реформу чиновники опасаются, что в нынешнем виде она приведет к росту стоимости полисов ОСАГО.

Пересмотреть реформу ОСАГО, которая запланирована на январь 2020 года, решили в Минфине, Центробанке и банковском комитете Государственной думы. Чиновники обеспокоены тем, что ряд пунктов реформы могут спровоцировать рост тарифов ОСАГО. В частности, рассматривается отказ от увеличения лимита выплат по ущербу жизни и здоровью при ДТП. Кроме того, предлагается сохранить территориальный коэффициент. Также чиновники уверены, что страховщикам не следует давать возможность менять тарифы для одинаковых групп автовладельцев в пределах одного региона.

Напомним, что реформа подразумевала увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн рублей, отказ от территориального коэффициента и изменение тарифов внутри одинаковых групп автомобилистов региона.

Эту информацию подтвердил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в разговоре с журналистом «Коммерсанта». В результате рассмотрение законопроекта реформы было перенесено на месяц — с 15 октября на 15 ноября, а на 31 октября в Совете Федерации назначены слушания по проекту.

Неизменными останутся такие аспекты реформы ОСАГО, как отмена мощностного коэффициента и разрешение тарифного коридора на 30% от нынешнего, который варьируется в пределах 2746–4942 рублей. При расчете стоимости ОСАГО будет учитываться и склонность водителя к нарушениям ПДД.

«Идет большое обсуждение законопроекта. С нашей точки зрения, наиболее значимым моментом реформы является индивидуализация тарифа. Мы понимаем, что отказ от коэффициента территорий — сложный вопрос. Его сохранение сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании», — рассказали в Центробанке.