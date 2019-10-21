ГИБДД оправдала водителя Лексуса, столкнувшегося со школьницей

Авария произошла еще летом, но ее обстоятельства прояснились лишь теперь. Случай оказался нетипичным.

Информация об инциденте появилась ВКонтакте в паблике ГИБДД24. В одном из дворов Красноярска 17 августа случилось дорожно-транспортное происшествие: 9-летняя девочка в сопровождении отца каталась на велосипеде и столкнулась с Лексусом, который в этот момент двигался по дворовой территории. В результате столкновения ребенок упал и получил незначительные повреждения, так потом рассказывал папа девочки.

И водитель ничего бы не смог доказать, если бы на его счастье не появился человек, который ехал сзади и в видеорегистратор которого попали все обстоятельства аварии. На записи видно, что девочка ехала одна, с автомобилем она действительно столкнулась, но не падала и травм не получила. Машина ее лишь слегка задела: к счастью, все двигались не на высокой скорости.

Поставить точку в разбирательстве обстоятельств аварии помог очевидец, приславший полицейским это видео. Дело закрыли, водитель Лексуса признан невиновным.

В комментариях пользователи соцсети, знакомые с обстоятельствами аварии, пишут, что водитель с места аварии не скрывался, он остановился, оказал помощь, выставил знак и вызвал ГИБДД. Таким образом, мужчина принял все меры для минимизации ущерба, но для собравшихся людей оказался виноват лишь потому, что ехал на Лексусе.

Тем временем полиция разбирается с новым случаем, когда в крови сбитого насмерть шестилетнего ребенка судмедэксперты обнаружили алкоголь.



Видео: ВКонтакте