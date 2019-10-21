ГИБДД оправдала водителя Лексуса, столкнувшегося со школьницей

Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой!
В преддверии зимы давайте присмотримся к полноприводным Кодиаку и Форестеру. «Чеха» собирают в Нижнем Новгороде, но японская сборка, наверное, получше будет? Так я представляю себе разговор на кухне образцового семейства.
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