Электронные ПТС хороши для мошенников

Лазейкой стало отсутствие обязательства указывать в ЭПТС собственника, а также невозможность узнать, находится ли машина в залоге или лизинге.

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В том, что с распространением электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) вырастет количество мошеннических действий с ними, уверены в Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

Эксперты обнаружили слабые места электронного документа, такие как необязательность указания собственника и невозможность узнать, находится ли транспортное средство в залоге у банка или распространяется ли на него договор лизинга. С такими недочетами опасным становится приобретение даже нового автомобиля — дилер может продать вам еще не выкупленный у производителя автомобиль. Напомним, что за необязательность внесения этих сведений выступала ГИБДД.

Чтобы защитить покупателей, ОЛА направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минцифры Константину Носкову письмо, в котором предлагает создать сервис доступа к базе зарегистрированных ТС, принадлежащей ГИБДД, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, мошеннические действия в отношении автомобилей будут пресечены на корню, так как покупатель сможет узнать, кто собственник ТС, где оно зарегистрировано и есть ли обременения.

В настоящее время на автомобили выдаются как бумажные, так и электронные ПТС, но с 1 ноября 2020 года выдача ПТС на бумаге прекратится, а вместе с этим пропадет и доступ к нужной информации для третьих лиц, а именно покупателей и даже владельцев ТС.

Пока же ЭПТС никак не отражает историю автомобиля, а доступ к данным имеют только производитель, дилер, лизинговая компания, банки.

В ГИБДД не против открытия доступа к своей базе через портал госуслуг, но только для собственников транспортного средства.

На выдачу электронных ПТС в России уже переходят АВТОВАЗ, Mercedes-Benz и некоторые другие автопроизводители.

Фото: АО «Электронный паспорт»