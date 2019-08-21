АВТОВАЗ, Мерседес и другие переходят на электронные ПТС — журнал За рулем

АВТОВАЗ, Мерседес и другие переходят на электронные ПТС

Большинство автопроизводителей готовы перейти на ЭПТС досрочно — уже в сентябре.

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В рамках совещания в Минпромторге по вопросам введения электронных ПТС был составлен список предприятий, готовых перейти на оформление ЭПТС в ближайший месяц.

В список вошло большинство автозаводов страны, среди которых АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Рус», «Форд Соллерс Елабуга», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» и ряд других, пишут «Известия». Остальные предприятия планируют отказаться от бумажных ПТС в октябре.

В результате переход на электронные паспорта транспортных средств будет совершен досрочно. Напомним, что переходный период, в течение которого могут выдаваться как ЭПТС, так и бумажные ПТС, продлится до 1 ноября 2019 года.

«Внедрение электронных паспортов позволит автоматизировать большинство процессов, связанных с оборотом паспортов и регистрацией транспортных средств», — говорит заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.

Проверку подлинности ЭПТС можно будет проводить на сайте elpts.ru, для чего потребуется лишь номер ПТС или VIN-код транспортного средства.

«Для покупателей процесс покупки и регистрации новых автомобилей с ЭПТС практически не меняется. За исключением того, что покупатель не получает на руки ПТС в бумажном виде — вместо этого номер ЭПТС вносится в договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД указывается в по-прежнему выдаваемом свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС)», — рассказал генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин.

Фото: depositphotos.com

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