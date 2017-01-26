Оптимизировала американский пикап для нужд военных британская компания Ricardo.

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Во всем мире растут расходы на создание высокоспециализированных и, в основном, тяжелобронированных машин для вооруженных сил, в то время как дешевой техники остро не хватает.

Компания Ricardo предложила свою подсказку, как можно использовать гражданские пикапы в военных целях. Для демонстрационного образца Ranger в Ricardo выбрали самый мощный вариант автомобиля с 2-литровым дизельным мотором с турбонаддувом мощностью 213 л.с. и 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Автомобиль Ford Ranger с двухместной кабиной был необходимым образом модернизирован. Автомобиль окрашен в цвет Nato-Olive, в нем используется усиленное шасси и установлены колеса повышенной проходимости. Крышка багажника усилена и служит приемником для оружия.

При необходимости Ricardo Ranger можно оснастить броней под днищем для защиты от минных ловушек и пуленепробиваемым стеклом. Бортовая электрическая система преобразована в 24-вольтовую (стандартное напряжение для армейского оборудования) и снабжена защитой от электромагнитных помех. Канистры с топливом и водой удобно крепятся на грузовой площадке пикапа, кроме того, сзади есть мощный крюк для прицепов.

В интерьере изменения внесены лишь в «туннель»: от передних сидений до спинки задних на нем крепится ​​24-вольтовый блок питания.

Этим автомобилем британская компания Ricardo продемонстрировала, что гражданские транспортные средства можно с успехом переоборудовать для военного использования, и это не потребует существенных денежных затрат.

В стиле милитари: Ford Ranger переделали для армии Оптимизировала американский пикап для нужд военных британская компания Ricardo. В стиле милитари: Ford Ranger переделали для армии

Во время войны машины по ленд-лизу поставляли сотнями и десятками тысяч. Некоторые модели лишь небольшими партиями, но и они внесли свой вклад и в Победу, и в послевоенное восстановление страны.

Фото: Ricardo