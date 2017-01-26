Москвичка получила штрафов на 500 тысяч рублей за парковку

Оказалось, что ее неожиданно лишили резидентного разрешения.

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Своей историей Лёля Иванова поделилась на Фейсбуке. Они с мужем решили поменять машину, и в трейд-ин отделе автомобиль для порядка проверили на штрафы. Тут-то и выяснилось, что за ним числится 17 неоплаченных штрафов. Женщина поехала разбираться в офис столичного Дептранса, и там ей сказали, что штрафов не 17, а более 80, и должна она уже 500 тыс. рублей.

Оказалось, что ее резидентное разрешение было приостановлено практически сразу после получения из-за нескольких неоплаченных штрафов. Не зная об этом, женщина продолжала ездить и парковаться в своем районе, и каждый день ее машину фотографировали и высылали штрафы и уведомления через Почту России. Она этих писем не получала, более того, регулярно проверяла информацию о штрафах в Автокоде и на Госуслугах.

Еще больше автовладелица удивилась, когда после письма в пресс-службу Администрация московского парковочного пространства резидентное разрешение ей вдруг восстановили. Это при том, что лишили его за пару штрафов, а теперь, при 80, — вернули.

Представитель АМПП прокомментировал РИА Новости эту ситуацию: все штрафы законны, и женщине, если она с этим не согласна, следует обратиться в суд. Все постановления были отправлены Почтой России по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД. Если она хотела получать штрафы по новому адресу, то должна была сообщить о его изменении в Госавтоинспекцию.

Женщина позже выяснила, что штрафы действительно копились по прошлому адресу регистрации. Но при получении резидентного разрешения она прописалась в новой квартире в том районе, по которому и выписаны все штрафы, и указывала этот адрес в заявке. Почему эту информацию не связали, осталось загадкой.

В АМПП также отметили, что штрафы могли не отображаться на Госуслугах и Автокоде, потому что нужно было указать не только номер водительского удостоверения, но и госномер автомобиля. Кроме того, сведения на порталах носят информационный характер, а официальным уведомлением считается только почтовое отправление.

В ведомстве также подчеркнули, что следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. И что парковочное разрешение ей восстановили для того, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки. Хотя сделано это в нарушение регламента — неоплаченные штрафы являются основанием для приостановки разрешения. Вначале же оно было приостановлено именно из-за неоплаченных штрафов.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС