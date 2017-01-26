Клиентам разрешили выкупить каршеринговые автомобили

Машины старше трех лет не могут работать в каршеринге. Поэтому в компании Youdrive нашли выход из положения — предложить их клиентам.

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В компании Youdrive поясняют, что речь не идет о распродаже сервиса, а о выполнении требования московских властей, по которому машины старше трех лет не могут работать в каршеринге. Оно касается всех сервисов каршеринга в Москве, поэтому машины, срок службы которых подходит к трем годам, решили таким образом распродать.

Со временем их нужно будет обновить, поэтому сейчас рассматривают возможность предложить машины самим клиентам каршеринга. В компании подумали, что всем это будет удобно: продавать автомобили напрямую будет выгоднее, чем через сбытовую компанию, а покупатель сможет оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв, просто взяв автомобиль на прокат. Уже арендуя автомобиль, пользователь в приложении сможет увидеть, продается ли он, а также рассмотреть его характеристики. Среди плюсов такой покупки в компании видят то, что история эксплуатации машины прозрачна — все автомобили каршеринга обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки.

Первыми предложат автомобили Smart 2016 года по цене 451 тыс. рублей с НДС. Цену установят с учетом состояния конкретной машины, ее остаточной стоимости и среднерыночной цены данной модели. Купить такие машины можно будет во всех городах, где представлен сервис: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Правда, скорее всего, пробеги таких машин будут огромные, да и понятно, что клиенты обычно особо не церемонятся с каршеринговыми автомобилями.

Те так давно 17-летний парнишка, используя поддельный аккаунт, арендовал автомобиль в одной из каршеринговых компаний, покатался, а потом угнал на разборку. Стал неспешно разбирать машину и продавать запчасти.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС