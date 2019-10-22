Водитель чудом выжил, попав под «водопад» из бревен

Автомобилист из Джорджии остался практически невредимым после того, как с впереди идущего грузовика на его машину обрушились бревна, пронзив ее насквозь от ветрового до заднего стекла.

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Причем водитель словно родился в рубашке — он получил лишь незначительные травмы, рассказал начальник спасательной службы и пожарной охраны округа Уитфилд Эдвард О'Брайен. В момент аварии мужчина наклонился, чтобы поднять что-то с пола, а водитель грузовика резко затормозил. Легковушка врезалась в него, крепления на грузовике ослабли, и на автомобиль потоком посыпались бревна.

По словам О'Брайена, спасателям пришлось распилить бензопилами от 30 до 40 бревен, прежде чем они смогли добраться до самого автомобиля, чтобы разрезать его и спасти человека. Но и даже после этого потребовалось около 10–15 минут, чтобы вытащить водителя из машины.

Поскольку в момент аварии мужчина находился в горизонтальном положении на своем сиденье, его голова оказалась зажата бревнами.

Причем эта щель была настолько узкой, что складывалось впечатление, что она создана специально для нее, еще пара миллиметров, и от головы ничего бы не осталось. То есть этот водитель нестоящий везунчик по жизни, отмечают в CNN.