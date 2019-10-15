Вот так спасатели: пожарные уехали с места ДТП с маникюром

7 вопросов о тормозных колодках. Вы точно все ответы знаете?

Однажды жмете вы на тормоз, и что-то начинает скрипеть… Ну вот, опять пора менять колодки, а то и диски... В магазине и в сервисах выбор большой, но при покупке надо помнить некоторые правила.