Вот так спасатели: пожарные уехали с места ДТП с маникюром
Об удивительном случае рассказали в пожарной службе Вест-Пойнта, где вынесли благодарность находчивым сотрудникам.
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Начальник пожарного батальона Аллен Хэдли и капитан Кевин Ллойд из Вест-Пойнта (США, штат Юта) прибыли на место ДТП и увидели разбитые машины, пострадавших водителей и 2-летнюю Брейлин Фернелиус, которая не пострадала в аварии, но оказалась сильно испугана.
Ребенок ехал с мамой, когда в них влетел другой автомобиль. Мама девочки находилась на четвертом месяце беременности и переживала, что из-за аварии может потерять ребенка, а сзади рыдала ее дочь, которую никак не удавалось успокоить. Пожарные, а они в США также выполняют роль спасателей, заметили, что ребенок сжимает в руках бутылочки с лаками для ногтей. Тут они применили технику отвлечения внимания и стали беседовать с девочкой о косметике, спросили, не хочет ли она накрасить им ногти? Девочка заинтересовалась предложением и несколько минут расписывала их руки, напрочь забыв об аварии, которую только что пережила, пишет today.com.
Техника отвлечения сработала, и через несколько минут Брейлин уже весело смеялась. Успокоилась и мама, которая успела поговорить с фельдшером, удостовериться, что с ней все в порядке, и, заметив веселье на заднем сиденье автомобиля, стала фотографировать художества дочери.
Хэдли сам отец троих детей, поэтому знал, как найти общий язык с ребенком. Пожарный говорит, что просто делал свою работу и был рад, что удалось помочь маме с дочкой.
Фото: Facebook
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