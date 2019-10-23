Оранжевое ДТП: по дороге рассыпались тысячи мандаринов

Новогоднее настроение появилось вдруг у жителей Рыбинского района Красноярска. В городе запахло мандаринами, которые высыпались на проезжую часть.

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Очевидцы аварии поспешили выложить фото с места происшествия в паблик «ЧП Красноярск». На кадрах видно, что из повалившегося набок на обочину грузовика высыпались ящики с символами Нового года. Сотрудники местного отдела ГИБДД позже пояснили, что на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. Это произошло 22 октября в 13:30 на 971-м километре автодороги «Енисей». Грузовик Iveco двигался из Канска в Красноярск. Водитель допустил наезд на попутный автомобиль Lifan, после чего грузовик выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом DAF, который вез мандарины. Но на этом неприятности не закончились, и Iveco отбросило в ГАЗель, ехавшую за грузовиком с цитрусами.

В аварии пострадал только водитель Iveco. Его госпитализировали в городскую больницу Заозерного, а жители Рыбинского района начали придумывать слова к новой песне «Мандарины на снегу», положив их на музыку известного хита «Яблоки на снегу». Веселье в Сети достигло пика, когда пост собрал более сотни комментариев. «И на нашей улице будет праздник — перевернется КАМАЗ с пряниками», — шутили некоторые.