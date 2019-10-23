Россия — в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями — журнал За рулем

Россия — в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями

Компания Jato подсчитала средневзвешенную стоимость покупаемых автомобилей в разных странах мира.

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Самые дорогие автомобили, согласно исследованию средневзвешенных цен на новые автомобили в 2019 году, проведенного компанией Jato, покупаются жителями США и Канады, где особой популярностью пользуются большие пикапы и внедорожники. Средневзвешенная цена машин на этом рынке составляет 35 614 долларов, или 2 274 666 рублей.

Второе место по размеру средневзвешенной цены занимают автомобили, покупаемые европейскими автомобилистами. Там средняя стоимость машины достигает 34 091 доллар, что в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу составляет 2 177 392 рубля. Замыкает тройку лидеров Австралия, где средневзвешенная цена машин достигает 30 839 долларов — 1 969 687 рублей.

Самые дешевые автомобили приобретаются в этом году жителями Индии, которые в среднем платят при покупке новой машины 12 541 доллар, или 800 994 рубля. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия, где средневзвешенная цена нового автомобиля составила 20 812 долларов (1 329 262 рубля). Россия в этом рейтинге заняла третье место. Согласно результатам исследования Jato, средняя стоимость покупаемых нами автомобилей составляет 24 140 долларов, или 1 541 822 рубля.

Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в некоторых странах мира

Место

Страны

Средневзвешенная цена, доллары

Средневзвешенная цена, рубли

1

США, Канада

35 614

2 274 666

2

Европа

34 091

2 177 392

3

Австралия

30 839

1 969 687

4

Южная Африка

26 951 

1 721 360 

5

Китай, Тайвань

26 715 

1 706 287 

6

Южная Корея, Япония

25 363

1 619 935 

7

Страны Юго-Восточной Азии

24 873 

1 588 639 

8

Россия

24 140

1 541 822

9

Мексика, Аргентина, Бразилия

20 812

1 329 262

10

Индия

12 541

800 994

Фото: Moses Vega / Unsplash

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