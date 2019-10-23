Компания Jato подсчитала средневзвешенную стоимость покупаемых автомобилей в разных странах мира.

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Самые дорогие автомобили, согласно исследованию средневзвешенных цен на новые автомобили в 2019 году, проведенного компанией Jato, покупаются жителями США и Канады, где особой популярностью пользуются большие пикапы и внедорожники. Средневзвешенная цена машин на этом рынке составляет 35 614 долларов, или 2 274 666 рублей.

Второе место по размеру средневзвешенной цены занимают автомобили, покупаемые европейскими автомобилистами. Там средняя стоимость машины достигает 34 091 доллар, что в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу составляет 2 177 392 рубля. Замыкает тройку лидеров Австралия, где средневзвешенная цена машин достигает 30 839 долларов — 1 969 687 рублей.

Самые дешевые автомобили приобретаются в этом году жителями Индии, которые в среднем платят при покупке новой машины 12 541 доллар, или 800 994 рубля. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия, где средневзвешенная цена нового автомобиля составила 20 812 долларов (1 329 262 рубля). Россия в этом рейтинге заняла третье место. Согласно результатам исследования Jato, средняя стоимость покупаемых нами автомобилей составляет 24 140 долларов, или 1 541 822 рубля.

Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в некоторых странах мира

Место Страны Средневзвешенная цена, доллары Средневзвешенная цена, рубли 1 США, Канада 35 614 2 274 666 2 Европа 34 091 2 177 392 3 Австралия 30 839 1 969 687 4 Южная Африка 26 951 1 721 360 5 Китай, Тайвань 26 715 1 706 287 6 Южная Корея, Япония 25 363 1 619 935 7 Страны Юго-Восточной Азии 24 873 1 588 639 8 Россия 24 140 1 541 822 9 Мексика, Аргентина, Бразилия 20 812 1 329 262 10 Индия 12 541 800 994

Подробнее о средневзвешенных ценах на автомобили в России можно узнать здесь.

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