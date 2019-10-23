Сегодня, в 13:30 Россия — в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями Компания Jato подсчитала средневзвешенную стоимость покупаемых автомобилей в разных странах мира.
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Самые дорогие автомобили, согласно исследованию средневзвешенных цен на новые автомобили в 2019 году, проведенного компанией
, покупаются жителями США и Канады, где особой популярностью пользуются большие пикапы и внедорожники. Средневзвешенная цена машин на этом рынке составляет 35 614 долларов, или 2 274 666 рублей. Jato
Второе место по размеру средневзвешенной цены занимают автомобили, покупаемые европейскими автомобилистами. Там средняя стоимость машины достигает 34 091 доллар, что в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу составляет 2 177 392 рубля. Замыкает тройку лидеров Австралия, где средневзвешенная цена машин достигает 30 839 долларов — 1 969 687 рублей.
Самые дешевые автомобили приобретаются в этом году жителями Индии, которые в среднем платят при покупке новой машины 12 541 доллар, или 800 994 рубля. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия, где средневзвешенная цена нового автомобиля составила 20 812 долларов (1 329 262 рубля). Россия в этом рейтинге заняла третье место. Согласно результатам исследования
Jato, средняя стоимость покупаемых нами автомобилей составляет 24 140 долларов, или 1 541 822 рубля. Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в некоторых странах мира
Место
Страны
Средневзвешенная цена, доллары
Средневзвешенная цена, рубли
1
США, Канада
35 614
2 274 666
2
Европа
34 091
2 177 392
3
Австралия
30 839
1 969 687
4
Южная Африка
26 951
1 721 360
5
Китай, Тайвань
26 715
1 706 287
6
Южная Корея, Япония
25 363
1 619 935
7
Страны Юго-Восточной Азии
24 873
1 588 639
8
Россия
24 140
1 541 822
9
Мексика, Аргентина, Бразилия
20 812
1 329 262
10
Индия
12 541
800 994
Фото: Moses Vega / Unsplash
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