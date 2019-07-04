Средняя стоимость автомобиля увеличилась на 10%

В течение года инфляция и повышение ставки НДС существенно увеличили средневзвешенную цену нового автомобиля.

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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России к июню этого года увеличилась на 9,9%. Это стало результатом постоянного подорожания всех представленных на российском рынке моделей.

Среднюю стоимость аналитики «Автостата» рассчитывали с учетом модификаций каждой проданной модели: кузов, объем двигателя, коробка передач, привод. Также учитывалось количество проданных автомобилей и рекомендованные производителем цены на них.

В результате средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам продаж первых пяти месяцев года выросла до 1 518 700 рублей, что на 9,9% больше, чем показатель годичной давности.

При отдельном рассмотрении отечественных автомобилей и иномарок видно, что в большей степени подорожали машины иностранного производства, на стоимость которых в больше степени влияет инфляция. Таким образом иностранные автомобили за год подорожали на 11,1%, а их средневзвешенная стоимость достигла 1 776 900 рублей.

Автомобили отечественного производства, стоимость самых дорогих из которых не на много превышает отметку в 1 млн рублей, в среднем стали дороже на 8,2%. Сегодня средневзвешенная цена новой отечественной машины достигла 660 500 рублей.

Нужно отметить, что на среднюю стоимость повлияло и появление новых, более дорогих модификаций автомобилей. В скором времени, например, повысится средняя стоимость УАЗа Патриот — осенью у внедорожника появятся более дорогие версии с автоматической коробкой передач.

Было время, когда Lada Granta, например, стоила всего 229 тыс. рублей. С динамикой цен на эту модель можно ознакомиться здесь.

За последние пять лет стоимость автомобилей выросла на 60%.

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