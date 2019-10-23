Вам билет за ответ: если знаете хоккей, то справитесь!

Компания Hankook объявила о начале спецпроекта «КХЛ в цифрах», в рамках которого объявлен ледовый конкурс.

Материалы по теме Как связаны шины и хоккей? — Соглашением о сотрудничестве

В рамках партнерства с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) Hankook Tire & Technology запускает специальный проект «КХЛ в цифрах», основанный на самых ярких хайлатах чемпионата. С 22 октября по 19 ноября 2019 года участники проекта и болельщики узнают о ключевых моментах прошедших сезонов, об интересных фактах и традициях КХЛ.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться, повторить факты из истории КХЛ и пройти тест, в ходе которого выяснится, как долго участники смогут продержаться на льду. Для поощрения десяти самых удачливых претендентов предусмотрены призы от Hankook — билеты на матчи регулярного чемпионата КХЛ и Недели звезд хоккея 2020 года.

«Спецпроект привлечет внимание участников и познакомит их с интересными фактами о Континентальной хоккейной лиге, о которых, возможно, они еще не знали. Наше развитие, как в спорте, невозможно без новых знаний, целей и стремлений, а жажда победы, на мой взгляд, — одно из основных качеств любого спортсмена», — отметил директор по маркетингу Hankook Tire Rus Александр Гуторов.

В спецпроекте могут участвовать все, кто достиг 18-летнего возраста, зарегистрировавшиеся на сайте конкурса. Для победы необходимо правильно ответить на 10 вопросов теста за минимальное время. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Эксперты «За рулем» провели большой тест зимних шин, результаты которого находятся здесь.

Фото: Hankook