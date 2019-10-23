На какие грабли мы наступаем? Вредные привычки водителей

Топ-3 привычек, которые могут стать причиной аварии или преждевременного износа деталей автомобиля, составили эксперты. Правда, интернет-пользователи, ознакомившись с этим рейтингом, посчитали, что специалисты обошли вниманием очевидные вещи, заострив его на несущественных мелочах.

Анализ причин ДТП заставил экспертов сделать вывод, что наиболее опасная привычка водителя — это удерживание руки на рычаге КП. Причем тип трансмиссии не имеет значения. Опытным путем доказано, что управление автомобилем одной рукой зачастую лишает водителей возможности быстро среагировать на смену дорожной ситуации и повышает риск попадания в аварию, однако они не воспринимают опасность всерьез, предпочитая устроиться в салоне поудобнее и держать на руле только одну руку.

Резкое торможение. Наверное, если поинтересоваться у большинства автовладельцев, какую манеру езды они предпочитают — плавную или агрессивную, все в один голос будут утверждать, что «бревна не возят». То есть стараются ездить как можно плавнее. Однако статистика показывает, что очень многие водители практикуют резкое и беспорядочное торможение. И от этого страдают не только пассажиры, но и тормоза. От подобного стиля вождения происходит слишком быстрый износ колодок и дисков, а значит безопасность водителя подвергается опасности.

Бороться с этой вредной привычкой можно. Чтобы ездить плавно, нужно всегда держать безопасную дистанцию перед впереди идущим авто, последовательно переключать передачи (если машина на механике) и заранее убирать ногу с педали газа перед перекрестком.

На третьем месте этого антирейтинга привычка пренебрегать прогревом двигателя перед началом движения. Как известно, даже пять минут работы на холостых избавят мотор от повышенных нагрузок и продлят его срок службы, но не все автовладельцы так пекутся об этом правиле. Садясь за руль, многие из них не хотят терять драгоценные минуты. Зря, как выясняется.

Ознакомившись с таким рейтингом, многие пользователи соцсетей решили высказать свое «фи». «А как же курение и использование мобильного телефона без hands-free?» — удивлялись они.

Ну, во-первых, курение — это вредная привычка сама по себе. Ее необязательно применять отдельно к водителям, а отдельно — к пешеходам. Что же касается системы hands-free, то ею на сегодняшний день пользуется уже более 50% автолюбителей.

А хотите пройти тест и узнать свой характер по тем привычкам, которые связаны с эксплуатацией вашего автомобиля?

Фото: depositphotos.com