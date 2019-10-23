Цены на сезонный шиномонтаж в разных городах России несущественно, но различаются. Дешевле всего поменять шины обойдется в Краснодаре и Новосибирске.

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Специалисты агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР изучили цены на сезонный шиномонтаж в разных городах России. Стоимость работ проверили в более чем 600 компаниях-партнерах в городах миллионниках.

Цена на сезонный шиномонтаж по регионам несильно отличается, особенно в сравнении с другими автомобильными услугами, например, с вызовом эвакуатора, где разброс составляет от 1000 до 2500 рублей.

Стоимость замены шин в специализированной мастерской (в данном случае — колес в сборе без балансировки) в разных городах страны стартует от 850 до 1400 рублей за комплект шин R12–14 (минимальный размер колеса).

Дешевле всего «переобуться» на зиму выйдет в Краснодаре (850 руб.), Новосибирске (850 руб.) и Самаре (900 руб.), дороже — в Москве (1400 руб.), Санкт-Петербурге (1350 руб.), Екатеринбурге (1200 руб.) и Владивостоке (1200 руб.). Стоимость шиномонтажа в крупных мегаполисах выше среднего уровня по стране. По мнению экспертов МЭТР, это продиктовано более высокой оплатой труда, а дороговизна шиномонтажа во Владивостоке объясняется общим уровнем цен на товары и услуги в ДФО, превышающих среднероссийские.

«Шиномонтаж — одна из наиболее простых манипуляций с автомобилем, которая требует от автомехаников не узких знаний, а скорее навыков и сноровки. Поэтому конкуренция в этой сфере довольно высокая, что заставляет автосервисы держать разумные цены. К тому же стоимость услуги формируется практически за счет оплаты труда работников автосервиса, на нее не влияют стоимость топлива и состояние дорог, как на услуги эвакуатора.

Нижняя граница мобильного шиномонтажа составляет от 1500 до 2000 рублей в разных городах России. В среднем, опция выезда к заказчику повышает стоимость сезонной перекидки колес на 500–700 рублей. Но зато это существенная экономия времени: не нужно ехать в шиномонтаж, стоять в очереди. За наименьшие деньги можно вызвать автомехаников в Краснодаре (1400 руб.) и Новосибирске (1500 руб.), дороже всего — в Москве (2000 руб.), Санкт-Петербурге (2000 руб.) и Екатеринбурге (2000 руб.).

Услуга мобильного шиномонтажа более развита и востребована в Москве и Санкт-Петербурге: здесь можно найти больше предложений, и даже есть группа автосервисов, специализирующихся именно на выездной помощи.

В больших городах часто существуют проблемы с дорожным трафиком, поэтому жители мегаполисов чаще вызывают автомехаников к себе во дворы или к офису. Да и в целом там больше зарабатывают, а значит «могут себе позволить», отмечают специалисты агрегатора.

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Фото: depositphotos.com

Инфографика: МЭТР