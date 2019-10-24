Мотоциклистам упростят сдачу на права категории B

Соответствующий проект приказа уже подготовлен Минпросвещения. В результате курсы обучения на права категории В подешевеют для мотоциклистов на 20–25%.

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Проект приказа, подготовленный Минпросвещения, позволяющий людям, имеющим права категорий А, А1 и М, проходить упрощенный курс обучения на права категории В, должен быть утвержден уже в этом году. Упрощенный курс может стать дешевле для кандидатов в водители автомобилей на 20–25%.

В приказе говорится о программах переподготовки мотоциклистов и скутеристов на автомобилистов, что подразумевает меньшее количество часов обучения. Они уже согласованы с МВД, Минтрансом и Минздравом. Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе Минпросвещения, требуется еще несколько согласований, после чего документ, скорее всего, будет принят до конца года.

Согласно приказу Минобрнауки № 1408, люди с правами категории А при подготовке к сдаче экзаменов на права категории В могут пройти лишь базовый курс подготовки, который состоит из 84 учебных часов лекций. Объем практических занятий сохраняется в полной мере, а экзамены кандидаты с правами категории А сдают на общих основаниях. При этом какой-то специальной программы для этого нет, а изначально курс подготовки водителей категорий А и В имеет одинаковые теоретические части. Автошколы же, пользуясь незнанием людей, продают мотоциклистам полные курсы обучения. На это указывает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. В итоге граждане проходят полный курс обучения, оплачивая его полную цену.

Автором программы переподготовки мотоциклистов выступает Московский автодорожный институт (МАДИ), за что ему было заплачено 2,6 млн рублей. Им также подготовлены программы переподготовки для водителей трамваев, желающих открыть новые категории.

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Фото: Harley-Davidson