Обновленный Levorg демонстрируют на Токийском автосалоне только в качестве прототипа, но уверяют, что серийный автомобиль будет выглядеть практически так же.

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Subaru продает Levorg в Японии в течение уже шести лет, поэтому неудивительно, что пора сменить поколение модели. Ожидается, что новый автомобиль поступит в продажу в Японии во второй половине 2020 года.

Разработан Levorg согласно «философии „Grand Touring“, где уделено особое внимание комфорту, безопасности и удовольствию в дальних поездках.

Скептики скажут: ну какой же это новый! Обычное обновление, учитывая, что дизайн универсала не сильно изменился. Однако Subaru называет Levorg абсолютно новым автомобилем, и связано это с тем, что модель разработана на глобальной платформе Subaru (Global Platform (SGP), которая дебютировала в 2017 году на Импрезе.

Интерьер на выставке рассмотреть не дали, мы видим лишь сильно затонированные стекла. Это говорит о том, что Subaru еще не готова показать кабину нового Levorg. Кое-что о «начинке» все же известно, например, что в автомобиле установлено новое поколение системы безопасности EyeSight, которая базируется на четырех радарах и широкоугольной стереокамере, обеспечивающей водителю 360-градусный обзор.

Кроме того, применены новейшие системы помощи водителю, которые будут работать вместе с навигационной системой с высокой четкостью изображения. С помощью нее можно рассмотреть помехи, которых пока не видит даже сам водитель, и при необходимости снизить скорость.

В Subaru утверждают, что установили в модель недавно разработанный турбированный 1,8-литровый двигатель. О его мощности умалчивают, но в компании заявляют, что благодаря ему соблюден баланс между производительностью и эффективностью и одновременно обеспечен «высокий крутящий момент».

Subaru не предоставила информации о том, когда новый Levorg будет запущен на рынках за пределами Японии. Модель первого поколения поступила в продажу на домашнем рынке в 2014 году, а на следующий год была представлена ​​в Европе. Увы, в России ее не было, и вряд ли она появится.

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Фото: EPA/CHRISTOPHER JUE/ТАСС; Zuma/TASS