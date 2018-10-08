Бабушка отвлеклась: трехлетняя внучка одна уехала на автобусе

В Калининграде полицейские вернули родителям 3-летнюю дочь, сняв ее с одного из автобусных маршрутов. Потерявшийся ребенок вел себя на удивление спокойно, в то время как родители с ног сбились, разыскивая чадо.

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На днях в калининградскую полицию поступило сообщение, что на остановке на Ленинском проспекте у эстакадного моста в центре города пропал ребенок.

Бабушка, сообщив о пропаже девочки, рассказала, что вместе с внучкой ждала автобус. И тут к остановке подошел транспорт, на который им не нужно было садиться. Но девочка восприняла этот автобус как свой и заскочила в салон. Бабушка в это время отвлеклась и не обратила внимание, что малышка поднялась по ступенькам. Старушка спохватилась довольно поздно — когда двери закрылись и автобус отошел от остановки. Пожилая женщина не запомнила даже его номер.

«Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер системы „Безопасный город“, в какой автобус села девочка, проследили маршрут, выяснили, что она нигде не выходила. На одной из остановок ребенка забрали из автобуса, доставили в дежурную часть и сообщили бабушке и матери, что они могут забрать девочку», — рассказали в областном управлении МВД.

В УМВД отметили, что за время, пока ребенок находился в транспорте, автобус успел доехать до поселка имени Космодемьянского в пригороде Калининграда, путешествие девочки заняло порядка 2 часов.

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