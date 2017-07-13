Крысу научили водить мини-машинку. Вот как это выглядит

В ходе эксперимента обнаружено, что освоение нового навыка снижает уровень стресса у грызунов.

Психологи из Университета Ричмонда под руководством Келли Ламберт решили проверить, можно ли обучить крыс водить автомобиль. Построили машинку на колесах, для управления которой использовались три медных проволоки-рычага: нажатие на один двигало машинку вперед, а нажимая на два других, можно было повернуть и поехать в правую или левую сторону.

Обучение проходили 11 крыс — пять из них содержали в обогащенных условиях, то есть с различными развивающими игрушками, например, колесом для бега и мячами. Остальные содержались в стандартных клетках.

Сначала машинки помещали в клетку, чтобы крысы привыкали к ним, потом грызунов сажали в них и с помощью вкусной приманки (хлопья) стимулировали доехать до кормушки. Таким образом, задача испытуемых состояла в том, чтобы получить угощение, доехав в определенное место на автомобиле.

Грызунов тренировали четыре раза в неделю по пятнадцать минут, и уже через месяц две крысы успешно справлялись с заданием. Остальные освоили управление в течение девяти месяцев. Все крысы научились поворачивать автомобиль, чтобы попасть на нужное место, и делать разворот, если цель находилась за спиной.

Крысы, которые содержались в обогащенных условиях и были более «интеллектуальными», освоили автомобиль гораздо быстрее, поскольку их моторика была развита лучше. Кроме того, проведя анализ организма грызунов, ученые по уровню гормонов обнаружили, что у прошедших обучение крыс стрессоустойчивость выше, чем до обучения. Освоив новый навык, они как будто бы стали спокойнее и увереннее в себе.

Все новые знания могут пригодиться в лечении психических расстройств у людей, отмечают ученые.