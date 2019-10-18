Медведь улыбнулся пассажирам машины и помахал лапой

Без ошибок не обходится ни один водитель. Однако часть из них носит не случайный, а осознанный характер: водитель совершает их намеренно, поскольку вовсе не считает некоторые действия ошибочными. В отдельных случаях какая-то логика при этом действительно присутствует, но… В общем, как обычно, приглашаем высказаться по перечисленным ниже ситуациям.
В преддверии зимы давайте присмотримся к полноприводным Кодиаку и Форестеру. «Чеха» собирают в Нижнем Новгороде, но японская сборка, наверное, получше будет? Так я представляю себе разговор на кухне образцового семейства.