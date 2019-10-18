Медведь улыбнулся пассажирам машины и помахал лапой

Что это — внезапное проявление симпатии животного к людям или хладнокровный расчет на подачку?

Семейная пара в начале октября проводила отпуск в штате Вашингтон и решила посетить парк диких животных. Они фотографировали животных в парке, и когда добрались до одного из медведей, женщина сказала ему: «Привет, малыш!» — и помахала через окошко. К ее удивлению медведь махнул ей в ответ и тоже изобразил подобие улыбки. Неудивительно, что видео быстро нашло почитателей и разлетелось по соцсетям.

Между тем эксперты предупреждают — медведи довольно умные животные и умело манипулируют людьми. Они вовсе не испытывают симпатий к двуногим, а просто понимают, что могут заставить людей кормить их, если совершают определенные действия. Людям нравится видеть животных, подражающих человеческим эмоциям и жестам, и бросают им за это пищу.

Всякий раз, когда медведь ведет себя как человек, он делает то, чему научился, чтобы добывать пищу, и, как бы он ни был приручен, это потенциально очень опасно. Он потерял свой естественный страх перед человеком и может применить силу, если посчитает, что у вас есть пища, которую он хочет, а вы с ним не делитесь.

Этого медвежонка в корысти обвинить сложно: во-первых, он слишком маленький, чтобы проявлять хитрость, а во-вторых, он ничего не просит, просто сидит и любуется проезжающими автомобилями.



Видео: YouTube