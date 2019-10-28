Опрокинулась цистерна с кислородом: полгорода встало

В неудачное время и в крайне неудачном месте опрокинулась автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода. В пятницу вечером на Волгоградском проспекте при выезде из столицы обычно яблоку негде упасть. А тут завалилась такая махина.

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Из-за этого ДТП несколько часов простояли в адской пробке автомобили, владельцы которых хотели покинуть пределы столицы как можно скорее, чтобы выходные начались у них уже в пятницу, а не в субботу. И с такой же проблемой столкнулись те, кто рвался в столицу в вечерний час пик.

Авария произошла примерно в 18:30 по вине водителя цистерны. Он не справился с управлением, хотя был трезв, а гололедицы на дороге не наблюдалось. Место ДТП было тут же огорожено, туда прибыли оперативные службы и аварийный автомобиль для перекачки кислорода. Движение на участке дороги было перекрыто в обе стороны. А примерно в 22:00 столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что цистерна наконец погружена и вывезена.

Кстати, водители автоцистерн на своих форумах поспешили поделиться информацией о том, почему такой транспорт частенько заносит. Определились три неожиданные особенности, которые наблюдаются при управлении этим транспортным средством:

заносы на поворотах при любой погоде

раскачивание прицепа

автомобиль плохо тормозит.

«Если резко затормозить, то волна жидкого груза, двигаясь вперед или вбок, как бы подталкивает автомобиль, — пояснил один из пользователей Сети. — А это серьезная проблема при повороте или торможении. Однако при плавном и непрерывном торможении волна жидкости достигает передней стенки цистерны и, отразившись от неё, двигается в обратном направлении, что и способствует торможению. Таким образом, плавность выполнения маневров обеспечивает требуемую безопасность движения».

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Фото: Марат Абулхатин