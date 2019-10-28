Учительница с ребенком погибли на пешеходном переходе

Сбивший их мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Под Калугой на нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты 38-летняя женщина и 4-летняя девочка. Водитель автомобиля Volkswagen ехал по трассе М-3 «Украина» в сторону Тулы и на 37-м километре совершил наезд на переходящих дорогу людей. Женщина, работавшая учительницей, и ее дочь от полученных травм скончались на месте.

«На нерегулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства совершил наезд на двух пешеходов, женщину 1981 года рождения и ребенка (девочка 3–4 лет). В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы погибли», — сообщили в УМВД по Калужской области.

Водитель иномарки с места происшествия скрываться не стал, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения отказался. В результате в отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю может грозить до 12 лет лишения свободы. В данный момент он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Фото: Marina Shatskih / Unsplash