Невиновный водитель сбил полицейского на остановке

У нас в городе поворотниками не пользуются. Можно всех оштрафовать? Многие водители уверены, что за некоторые «несерьезные» нарушения ПДД попросту не предусмотрен никакой штраф. Например, за не включенный перед маневром поворотник. На самом деле штраф есть. Другое дело, что этим никто не хочет заниматься. Наши ПДД так запутаны, чтобы штрафы снимать — согласны? Действующие у нас Правила далеки от совершенства. Но ездить без нарушений, вопреки всеобщему заблуждению, все-таки можно. Причем без «кнутов и пряников». Что важнее: мощность или крутящий момент? В технических характеристиках автомобиля присутствуют и максимальная мощность, и максимальный крутящий момент. Рассказываем, какой из показателей «для красоты», а какой — для удобства управления.