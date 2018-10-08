Невиновный водитель сбил полицейского на остановке — журнал За рулем

Невиновный водитель сбил полицейского на остановке

Авария произошла в ночь на 25 октября в Адлеровском районе Сочи.

Сегодня в 02:50 по московскому времени автомобиль Ford Focus из-за несоблюдения дистанции на большой скорости влетел в такси Renault Logan. Логан вылетел на тротуар и сбил инспектора, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

Сержант полиции 22-летний Николай Редькин был прикомандирован в Сочи из Нижегородской области на проведение саммита «Россия — Африка», в момент аварии он стоял на остановке. Его увезли в сочинскую больницу с переломом голени, многочисленными ушибами и другими травмами.Также с несколькими переломами госпитализирован 24-летний водитель такси Роман Пагасян.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: YouTube

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