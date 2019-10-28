Тонировку можно будет снимать дней 10. Или больше

Сейчас сотрудник полиции может потребовать устранить нарушение тонировки на месте. Что не очень законно.

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Сейчас по нормативам светопропускание ветрового стекла и передних стекол должно составлять не менее 70%. Если же водитель управляет транспортным средством с нарушенной тонировкой, не соответствующей требованиям техрегламента, это наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Руководствуясь пунктами 1 и 21 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» сотрудник полиции вправе потребовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий. То есть, например, может заставить снять тонировку на месте, а если водитель откажется, расценить это как неповиновение законному распоряжению и оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или даже подвергнуть административному аресту до 15 суток.

Поскольку законодательно не установлены сроки удаления затемняющего покрытия, это порой приводит злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции, которые требуют устранить нарушение немедленно. Но это не всегда можно сделать, не нанеся ущерба транспортному средству.

Поэтому депутаты от ЛДПР ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и другие предложили законодательно установить эти сроки и дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой, согласно которой снять избыточную тонировку водитель обязан «до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении».

По закону, постановление вступает в силу через 10 дней, если за это время водитель его не обжалует. Если запущена процедура обжалования, то к этому сроку добавляется время рассмотрения дела и вынесения вердикта по обжалованию.

Ранее глава ГИБДД пояснил, что водители, управляющие авто с незаконной тонировкой, могут снять пленку в «разумный срок», который, по его мнению, составляет не менее суток, но законодательно это нигде не прописано.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин