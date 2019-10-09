«Сразу можно и не снимать»: ГИБДД уточняет время удаления тонировки — журнал За рулем

«Сразу можно и не снимать»: ГИБДД уточняет время удаления тонировки

Начальник ГИБДД России Михаил Черников считает, что водители, управляющие авто с незаконной тонировкой, должны иметь право снять пленку в «разумный срок» — не менее суток. Он отсчитывается с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение.

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Так ответил господин Черников депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Дело в том, что законотворец направил в ведомство Черникова соответствующий запрос с просьбой разъяснить нюансы подобных ситуаций. Нилов указал на то, что порой инспекторы ГИБДД угрожают автовладельцам статьей 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и заставляют водителей снимать пленку непосредственно на месте задержания автомобиля.

При этом по данной статье может грозить до 15 суток административного ареста.

Нилов направил запрос о правомерности такой практики не только в ГИБДД России, но и в Генпрокуратуру РФ. Там также подтвердили, что требование устранить нарушение может быть выражено только в письменной форме.

Напомним, на сегодняшний день за неправильную тонировку положен штраф по статье 12.5 КоАП РФ в размере 500 рублей. Несмотря на это, сотрудники ГИБДД во многих регионах страны уже несколько лет требуют от водителей устранить нарушение на месте. За отказ можно оказаться за решеткой.

Формально ответ Михаила Черникова подтвердил, что подобные требования незаконны. Но может ли рядовой водитель сослаться на слова главы ГИБДД во время очередной остановки сотрудниками?

Фото: ИТАР-ТАСС

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