Аналитики вычислили стоимость подготовки автомобиля к зиме в российских мегаполисах.

Специалисты 2ГИС подсчитали среднюю стоимость зимней резины и шиномонтажа в российских мегаполисах и составили рейтинг городов, где подготовка авто к зиме обойдется автовладельцам дороже всего.

В основу расчетов легли шины R16 — самые востребованные в магазинах 316 торговых сетей. Затем рассчитали среднюю цену четырех шипованных шин этого размера для всех представленных моделей. Показатель суммировали со средней стоимостью шиномонтажа в 15 городах-миллионниках.

Купить комплект новых зимних шин и установить их на автомобиль в среднем по России обойдется в 27 100 рублей. Дороже всего это встанет автовладельцам Москвы — в 30 600 рублей, чуть меньше потратят петербуржцы — 28 500 тысяч. На третьем месте Новосибирск- 27 900 тыс. рублей. В топовой пятерке рейтинга также Екатеринбург — 27 700 рублей, и Нижний Новгород — 27 200 рублей.

Дешевле всего комплект шин с установкой обойдется в Волгограде — 25 600 рублей, Перми — 25 700, и Воронеже — 26 000 рублей.

Кроме того, аналитики составили топ-10 самых распространенных моделей зимних шин для каждого мегаполиса. В основе рейтинга — число предложений в торговых точках.

В Москве и Санкт-Петербурге лидируют Bridgestone (модель Blizzak) для колес R16-R17. В Воронеже и Екатеринбурге выбирают эту же модель, но на колеса размером поменьше R15-R16. В Новосибирске и Красноярске предпочитают бюджетные российские колеса Cordiant (модели Snow Cross и Polar), в Челябинске и Самаре самые популярные — корейские Kumho WinterCraft Ice.

Самые дорогие шины (в среднем) аналитики обнаружили в Казани: 7300 рублей за колесо, а самые дешевые — в Челябинске: 6123 рубля.

Сколько стоит «переобуться» на зиму в разных городах России — информацию об этом вы найдете в другом нашем материале.



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