Собраны первые обновленные Лада 4х4: начались испытания

Серийные автомобили ожидаются в начале следующего года.

АВТОВАЗ приступил к испытаниям опытных серийных образцов обновленных внедорожников Lada 4x4, которые были собраны на этой неделе на конвейере завода.

Новые детали пластика уже имеют одинаковый тон — такими они будут и на серийных автомобилях, появление которых ожидается в начале следующего года. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные осведомленные источники на предприятии.

Обновленная Lada 4x4 остается при своих двигателе и коробке, но получит несколько новых штрихов во внешнем дизайне и значительно доработанный салон.

Автомобиль оснастили новыми бамперами с дополнительными противотуманными фарами в переднем. На крыше появилась штатная антенна. Салон же изменился до неузнаваемости: появились новая центральная консоль и панель приборов, как у Лады Гранты FL, а также новое рулевое колесо и климатическая система с кондиционером. Двери отделаны новыми панелями, а между кресел пролегает новый центральный тоннель. Также были заменены передние кресла, а на заднем диване теперь есть подголовники. Другим стал и потолок — он сделан из более прочного материала и получил плафон и новую формовку. При сборке стали применяться новые уплотнители дверей.

Испытания машин продлятся всего месяц, а производство обновленной Лады 4х4 для продажи стартует уже в декабре. В салоны официальных дилеров внедорожники начнут поступать в январе следующего года. В обновленном виде автомобиль будет продаваться до 2026 года, так как на него есть устойчивый спрос, который после обновления может вырасти.

Подробнее об обновлениях Лады 4х4 можно узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ, Лада.Онлайн