В продаже вновь появился Lifan X70 — «качественно новый», теперь китайской сборки.

На сайте российского представительства Lifan можно увидеть цены на кроссовер Х70 китайского производства. До этого продажи автомобиля были временно приостановлены из-за окончания в мае поставок машин с российского завода Derways, расположенного в Черкесске.

На получение нового Одобрения типа транспортного средства, уже для кроссоверов китайской сборки, у компании ушло четыре месяца. С октября автопроизводитель имеет право торговать в РФ ввозимыми из Китая автомобилями Lifan X70.

Кроссовер китайской сборки стал дороже для российских автомобилистов на 70 тыс. рублей. При этом из продажи исчезли автомобили в самой скромной комплектации Base, которая стоила 829 000 рублей. Теперь базовой стала весьма богатая комплектация Standart MT, в которой цена кроссовера составляет 989 000 рублей. В нее входят, например, парктроники, кондиционер, электростеклоподъемники, легкосплавные диски, система контроля усталости водителя, системы ABS и курсовой устойчивости, аудиосистема с МР3 и четырьмя динамиками, датчики света и давления воздуха в шинах и многое другое.

В максимальной комплектации Luxury CVT автомобиль стоит 1 159 900 рублей. За эти деньги предлагаются кожаный салон, мультируль, система бесключевого доступа в салон, люк с электроприводом, мультимедийная система с 4,2-дюймовым монитором, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и другие системы.

Во всех версиях кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с. Версии MT оснащаются 5-ступенчатой механикой, а CVT — вариатором.

Узнать больше о кроссовере Lifan X70 можно здесь.

Фото: Lifan