Тот самый шпагат Ван Дамма повторили в реальности. Пермь жжет!

Местный акробат удивил зрителей, продемонстрировав поперечный шпагат между двумя разъезжающимися автобусами.

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Сел на шпагат акробат Егор Тунгусков на конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов в Перми. Таким образом, он повторил знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, правда, во время трюка его страховали с двух сторон тросами, и выглядело это чуть менее впечатляюще. Тем не менее все прошло гладко и страховкой воспользоваться не пришлось.

Сам исполнитель после трюка поблагодарил водителей автобусов, ведь именно на них лежала основная ответственность за исполнение номера — им нужно было ехать максимально синхронно.

Сам Тунгусков долго тренировался, повторяя шпагат со стульями и большими кубиками, прежде чем решился на «живое» исполнение.

Сейчас акробат готовит очередной трюк, какой именно — держит в секрете.

После видео с Ван Даммом появились десятки роликов подражателей. В самом популярном из них трюк исполнил звезда Голливуда Ченнинг Татум.



Видео: YouTube