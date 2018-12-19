Сегодня, в 14:44 Тот самый шпагат Ван Дамма повторили в реальности. Пермь жжет! Местный акробат удивил зрителей, продемонстрировав поперечный шпагат между двумя разъезжающимися автобусами.
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Сел на шпагат акробат Егор Тунгусков на конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов в Перми. Таким образом, он повторил знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, правда, во время трюка его страховали с двух сторон тросами, и выглядело это чуть менее впечатляюще. Тем не менее все прошло гладко и страховкой воспользоваться не пришлось.
Сам исполнитель после трюка поблагодарил водителей автобусов, ведь именно на них лежала основная ответственность
за исполнение номера — им нужно было ехать максимально синхронно.
Сам Тунгусков долго тренировался, повторяя шпагат со стульями и большими кубиками, прежде чем решился
на «живое» исполнение.
Сейчас акробат готовит очередной трюк, какой именно — держит в секрете.
Видео: YouTube
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