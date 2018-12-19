В России отзывают Lamborghini. Оказывается, там бывают дефекты!

Концерн Volkswagen объявил сервисную кампанию в отношении суперкаров Lamborghini Aventador, купленных в период с 2017 года по настоящее время.

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В России объявлен отзыв 27 родстеров и купе Lamborghini Aventador, которые были куплены в период с 2017 по 2019 годы.

Выяснилось, что при определенных обстоятельствах двигатели суперкаров могут глохнуть. В частности, это происходит при прекращении нажатия на педаль газа во время работы двигателя на стоящем автомобиле. Перезапуск мотора после этого возможен. Виновником неисправности стал блок управления двигателем, а точнее, его программное обеспечение.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера Lamborghini, мастера которого выполнят все предусмотренные сервисной кампанией работы бесплатно, за счет завода-изготовителя. В частности, будет обновлено ПО электронного блока управления двигателем.

О том, что суперкары попали под отзыв, их владельцев уведомят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего Lamborghini со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

До недавнего времени в Сети можно было купить поддельные Lamborghini, но лавочку прикрыли полицейские.

Фото: Lamborghini