Рухнула многоуровневая парковка: восемь жертв

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!