Сегодня, в 11:00 Рухнула многоуровневая парковка: восемь жертв Обрушилось строящееся здание. Помимо погибших двое человек ранены. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
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Инцидент произошел в городе Гуйян, на юге Поднебесной. Спасатели 11 часов разбирали завалы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Местные власти расследуют произошедшее. Скорее всего, речь идет о нарушении технологии строительства.
Между тем опыт ликвидации подобных ЧП есть и в России. Напомним, в апреле этого года обрушилась парковка в Севастополе. Причины обрушения подпорной стены выясняла межведомственная комиссия. Ей удалось установить, что на этой опоре в процессе эксплуатации парковки образовались трещины — об этом рассказали экспертам местные жители.
ТРЕБОВАНИЯ К МНОГОУРОВНЕВЫМ ПАРКОВКАМ Конструктивная схема здания стоянки — жесткая, с полным монолитным каркасом. Фундаменты — свайные. Несущие элементы каркаса: колонны монолитные железобетонные. Наружные стены и стенки рампы: из монолитного железобетона, с заполнением из керамического кирпича. Диск перекрытия (покрытия): монолитный железобетонный. Лестничные марши и площадки: монолитные железобетонные. Первый уровень крытой парковки должен быть отапливаемым; для обеспечения необходимой температуры (+5°C в зимний период) предусмотрено помещение теплового узла. Также необходимо запроектировать помещение электрощитовой. — На днях в Китае произошло еще одно трагическое происшествие рухнула эстакада. Фото: Unsplash
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