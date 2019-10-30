Рухнула многоуровневая парковка: восемь жертв — журнал За рулем

Рухнула многоуровневая парковка: восемь жертв

Обрушилось строящееся здание. Помимо погибших двое человек ранены. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Инцидент произошел в городе Гуйян, на юге Поднебесной. Спасатели 11 часов разбирали завалы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Местные власти расследуют произошедшее. Скорее всего, речь идет о нарушении технологии строительства.

Между тем опыт ликвидации подобных ЧП есть и в России. Напомним, в апреле этого года обрушилась парковка в Севастополе. Причины обрушения подпорной стены выясняла межведомственная комиссия. Ей удалось установить, что на этой опоре в процессе эксплуатации парковки образовались трещины — об этом рассказали экспертам местные жители.

ТРЕБОВАНИЯ К МНОГОУРОВНЕВЫМ ПАРКОВКАМ

  • Конструктивная схема здания стоянки — жесткая, с полным монолитным каркасом.
  • Фундаменты — свайные.
  • Несущие элементы каркаса: колонны монолитные железобетонные.
  • Наружные стены и стенки рампы: из монолитного железобетона, с заполнением из керамического кирпича.
  • Диск перекрытия (покрытия): монолитный железобетонный.
  • Лестничные марши и площадки: монолитные железобетонные.
  • Первый уровень крытой парковки должен быть отапливаемым; для обеспечения необходимой температуры (+5°C в зимний период) предусмотрено помещение теплового узла. Также необходимо запроектировать помещение электрощитовой.

На днях в Китае произошло еще одно трагическое происшествие рухнула эстакада.

Фото: Unsplash

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