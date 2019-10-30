Названы самые женские марки машин: «китайцы» рулят!

Аналитики составили рейтинг автомобильных марок с наибольшей долей владельцев-женщин.

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Результаты многолетнего исследования обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат», обработавшие более 240 тысяч анкет респонденток в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что самой «женской» маркой автомобиля является китайская Chery. У автомобилей этой марки 24% собственников — из числа участников опроса. На втором месте по этому показателю находится Daewoo (22,5%), на третьем — Lifan (20,3%).

Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%). Кроме перечисленных марок в топ-10 самых «женских» также вошли Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 600 штук (то есть не менее 0,5% от общего количества).

Кстати, многие другие исследования, касавшиеся женского спроса на автомобили, выявили ряд парадоксов. Вот, например, данные «Бош авто сервис».

МИФ 1. Вы думали, что девушкам нравятся яркие маленькие машинки? Нет, им по вкусу автомобили гольф-класса и полноразмерные кроссоверы спокойных цветов.

МИФ 2. Вы думали, что женщины тщательно следят за состоянием своих авто? Ничуть. В техцентры они обращаются реже мужчин. Как правило, только тогда, когда «загорится лампочка» или «что-то застучит».

МИФ 3. Вы думали, женщины больше любят «китайцев»? На самом деле они чаще ездят на «китайцах». А сердце отдают «корейцам» Kia и Hyundai.

А вы знаете, кто на самом деле опаснее за рулем, мужчина или женщина?

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