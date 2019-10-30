Парламентарии указывают, что с появлением второго ребенка обходиться без личного автомобиля становится гораздо сложнее.

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В Госдуме возобновились разговоры о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Автором инициативы вновь выступает «Справедливая Россия». Напомним, что депутаты поднимали вопрос летом. С появлением ребенка в семье появляется острая потребность в личном транспорте, подчеркивают они.

Также Сергей Миронов указывает на то, что разрешение тратить материнский капитал на покупку машины сможет поддержать и отечественный автопром. В ряде регионов начисляемые местными властями маткапиталы разрешено тратить на покупку автомобилей, и этим правом пользуется большинство семей. Подобное разрешено в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе.

Правительство РФ выступает против подобных инициатив, считая, что образование или жилье для молодых мам важнее. Действительно, большая часть маткапитала, при фактическом отсутствии выбора, тратится на жилье — 98%. Точнее, на улучшение жилищных условий либо на погашение части ипотеки. Разрешение же тратить материнский капитал на автомобили не решает жизненно важных проблем семей и матерей, уверены в правительстве.

Размер маткапитала, выдаваемого при рождении второго ребенка, в 2019 году составил 453 026 рублей. При этом средняя стоимость квадратного метра в новостройках в России в этом году, согласно исследованию Domofond, выросла до 73,3 тыс. рублей.

Вопрос о покупке автомобиля на средства маткапитала поднимался и в 2017 году. Государство отвергло предложение, сославшись на интересы ребенка, а не родителей.

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