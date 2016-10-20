Какие машины больше (и меньше) теряют в цене за 5 лет- рейтинг

Составлены новые рейтинги автомобилей: какие модели больше всего теряют в цене, а какие — меньше.

У износа, или амортизации, есть две стороны — хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что на вторичном рынке можно недорого купить подержанный автомобиль, который некогда стоил баснословных денег. А плохая — в том, что купленный за большие деньги новый автомобиль придется через несколько лет продавать за копейки.

Некоторые модели теряют большую часть своей стоимости в течение первых трех-пяти лет эксплуатации. В своем исследовании специалисты компании iSeeCars проанализировали более 7,7 млн объявлений о продаже автомобилей и определили, какие модели подешевели через пять лет службы больше, а какие — меньше.

Менее других автомобилей в цене теряют Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited — они стали абсолютными лидерами, поскольку через пять лет эксплуатации становятся дешевле всего на 31,5% и 30% соответственно.

В пятерку самых выгодных для первого владельца автомобилей также вошли три модели Toyota — Tacoma (32%), Tundra (35,9%) и 4Runner (36,5%). Единственными спорткарами, попавшими в первую десятку машин, теряющих в цене менее других, оказались Porsche 911 (37,2%), Nissan GT—R (39,4%) и Subaru Impreza WRX (40%).

Больше других в цене теряют автомобили, олицетворяющие «роскошь и экологичность». Лидером рейтинга стал Maserati Quattroporte. Через пять лет эксплуатации он становится дешевле на 72,2%. Это на 22,6% больше, чем в среднем по рынку. На втором месте оказался BMW 7-й серии, который через пять лет можно продать, лишь скинув 71,3% от стоимости нового. На третьем месте в этом классе расположился Acura RLX (69,2%), а на четвертом — Jaguar XJL (68,9%).

Весьма невыгодными для первых владельцев оказались электромобили. Nissan Leaf и BMW i3, например, через пять лет теряют 71% и 70,9% от своей первоначальной стоимости. Не лучшим образом обстоят дела у Ford Fusion Energi и Chevrolet Volt, которые за пять лет становятся дешевле на 69,1% и 68,1% соответственно.

Опытные покупатели всегда ориентируются на подобные рейтинги при выборе автомобиля. Покупая новую машину, они выбирают модель из верхней части списков, а при покупке автомобиля с пробегом — из их средней или нижней частей. При этом, конечно, учитываются и другие параметры, такие как надежность и назначение транспортных средств.

Составленные компанией iSeeCars рейтинги представлены в галерее ниже.

Какие машины больше (и меньше) теряют в цене за 5 лет- рейтинг Составлены новые рейтинги автомобилей: какие модели больше всего теряют в цене, а какие — меньше. Какие машины больше (и меньше) теряют в цене за 5 лет- рейтинг

Наибольшей популярностью в России пользуются автомобили лишь трех классов — на них приходится более половины всех продаж.

Фото: ТАСС

Таблицы: iSeeCars