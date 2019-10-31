Стивен Кинг в реальности: копы в шоке от встречи с Кэрри

Студентка университета попала в аварию: ее автомобиль столкнулся с перебегавшим дорогу оленем. Прибывшие полицейские ужаснулись.

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Попавшая в аварию Сидни Вулф, студентка Университета Маршалла в Западной Вирджинии, практически не пострадала, отделавшись несколькими синяками. Но ее внешний вид действительно мог напугать кого угодно.

Девушка ехала домой из студенческого театра, где репетировала роль в музыкальной экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри». Сидни очень устала, поэтому решила не смывать косметику и не переодеваться, села в автомобиль прямо в костюме Кэрри Уайт — платье и тиаре, вымазанными фальшивой кровью, сообщает huffpost.com.

«Если кто-то захочет узнать, как прошли мои выходные, то я попала в аварию в костюме Кэрри, и все, кто меня увидел, решили, что я умираю», — рассказала Вулф в вирусном твите в воскресенье, приложив свое фото и фото изуродованной машины.

Приехавшие на место ДТП полицейские решили, что она в шоке, и спрашивали снова и снова, нужна ли ей помощь. Девушку это рассмешило, она пыталась им втолковать, что на самом деле это грим и она должна была сыграть в «Кэрри Мюзикл». Но какое-то время стражи порядка все равно думали, что она просто не может прийти в себя. Да уж, накануне Хэллоуина еще и не такое может случиться!

Спасатели Вест-Пойнта уехали с места аварии с маникюром, который им сделала, попавшая в аварию девочка.



Фото: Твиттер