Сегодня, в 16:09 PSA и Fiat Chrysler решили объединиться — по-честному! Если альянс состоится, он объединит под одной «крышей» сразу 11 марок.
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Группы PSA и Fiat Chrysler начали переговоры по слиянию на равных условиях, в результате которого на рынке может появиться крупнейший трансатлантический альянс. Желание укрупниться вполне понятно: таким образом новому автогиганту будет легче принимать новые вызовы, да и создавать электрические и автономные автомобили совместно проще и дешевле.
Члены руководства двух компаний выразили готовность работать в направлении полного слияния своих предприятий на равных условиях 50/50. После завершения процедуры обсуждения в предстоящие недели будет подписан Меморандум о взаимопонимании.
Каждой из компаний будет принадлежать по 50% акций новой объединенной группы. Совет директоров нового альянса будет состоять из 11 членов: пять от FCA (включая Джона Элкана, президента FCA, в качестве председателя) и пять от Группы PSA (включая старшего независимого директора и заместителя председателя). Главным исполнительным директором нового объединения на ближайшие пять лет станет Карлос Таварес, он также войдет в совет директоров.
Таварес уже завил об открывшихся новых перспективах и о своей решимости привести новую компанию к лидерству.
Напомним, что PSA принадлежат бренды Opel/Vauxhall, Peugeot, DS и Citroën, а
Fiat Chrysler владеет марками Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati.
Известно, что власти Франции благосклонно отнеслись к этому решению, полагая, что «консолидация в автомобильной отрасли является целью, которую преследуют все производители».
Для российских покупателей это слияние, скорее всего, пройдет незаметно. Единственно, за счет снижения издержек автомобили могут чуть-чуть подешеветь, но надежды на это мало. Однако в перспективе в результате слияния могут появиться новые технологически успешные разработки и усилиться конкуренция с другими производителями.
Фото: Depositphotos и ТАСС
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