Если альянс состоится, он объединит под одной «крышей» сразу 11 марок.

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Группы PSA и Fiat Chrysler начали переговоры по слиянию на равных условиях, в результате которого на рынке может появиться крупнейший трансатлантический альянс. Желание укрупниться вполне понятно: таким образом новому автогиганту будет легче принимать новые вызовы, да и создавать электрические и автономные автомобили совместно проще и дешевле.

Члены руководства двух компаний выразили готовность работать в направлении полного слияния своих предприятий на равных условиях 50/50. После завершения процедуры обсуждения в предстоящие недели будет подписан Меморандум о взаимопонимании.

Каждой из компаний будет принадлежать по 50% акций новой объединенной группы. Совет директоров нового альянса будет состоять из 11 членов: пять от FCA (включая Джона Элкана, президента FCA, в качестве председателя) и пять от Группы PSA (включая старшего независимого директора и заместителя председателя). Главным исполнительным директором нового объединения на ближайшие пять лет станет Карлос Таварес, он также войдет в совет директоров.

Таварес уже завил об открывшихся новых перспективах и о своей решимости привести новую компанию к лидерству.

Напомним, что PSA принадлежат бренды Opel/Vauxhall, Peugeot, DS и Citroën, а Fiat Chrysler владеет марками Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati.

Известно, что власти Франции благосклонно отнеслись к этому решению, полагая, что «консолидация в автомобильной отрасли является целью, которую преследуют все производители».

Для российских покупателей это слияние, скорее всего, пройдет незаметно. Единственно, за счет снижения издержек автомобили могут чуть-чуть подешеветь, но надежды на это мало. Однако в перспективе в результате слияния могут появиться новые технологически успешные разработки и усилиться конкуренция с другими производителями.

Ранее Fiat Chrysler вел переговоры об объединении с французским производителем Renault, но стороны так и не договорились.

Фото: Depositphotos и ТАСС