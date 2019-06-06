FCA отказала Renault в слиянии по политическим причинам

Fiat Chrysler Automobiles объявил, что отзывает свое предложение о слиянии с Renault, благодаря которому, кстати, стоимость акций компаний выросла.

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В FCA заявили, что по-прежнему убеждены в правильности своего шага, направленного на слияние с Renault, который был оценен общественностью и рынком по достоинству: сотрудничество сулило существенные выгоды для обеих сторон. Однако стало ясно, что политические условия во Франции в настоящее время неблагоприятны для такого успешного сотрудничества.

Что именно имели в виду в FCA и какой характер носят эти политические условия — непонятно. Незадолго до начала переговоров о слиянии с FCA компания Renault заявила, что ее совет директоров «не сможет принять решение из-за просьбы представителей французского правительства отложить голосование до следующего собрания совета». Причины этой отсрочки неизвестны. Тем не менее, в Renault рассказали, что совет директоров компании продолжает рассмотрение предложения FCA. Таким образом, столь внезапный разрыв завязывающихся отношений является односторонним.

Слухи о слиянии Renault с FCA появились еще в марте этого года. Предполагалось, что предложение FCA к Renault не затрагивало Nissan или Mitsubishi, хотя в одном из своих заявлений FCA благодарил этих двух автопроизводителей за «конструктивное участие».

Напомним что переговоры о слиянии FCA пересекаются уже не первый раз.

Фото: FCA, Renault