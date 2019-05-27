FCA и Renault собираются объявить о слиянии

Fiat Chrysler Automobiles и Renault намерены объявить сегодня о своем партнерстве, которое может стать полным слиянием компаний.

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Fiat Chrysler Automobiles планирует сегодня объявить о партнерстве с Renault. По оценке экспертов издания Bloomberg, это «может привести к полному слиянию» компаний. Подобное партнерство способно многое изменить на мировом автомобильном рынке, так как компании готовятся к значительным инвестициям в автономные технологии и электрификацию автомобилей. Заседание совета директоров Renault запланировано на сегодня, что указывает на то, что вскоре после этого может быть объявлено о подписании соглашения о партнерстве.

Известно, что Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. в подписании соглашения не участвуют, хотя позже обязательно будут включены в процесс сотрудничества. Несмотря на то что Renault уже имеет соглашения о союзе с двумя японскими автопроизводителями, для разработки технологий будущего компании пришлось искать нового партнера без одобрения подобных действий японскими компаниями.

Сотрудничество Fiat Chrysler Automobiles и Renault обещает быть очень выгодным для обоих производителей: Renault получит доступ к североамериканскому рынку, в то время как FCA будет иметь преимущество на российском рынке, где главенствуют АВТОВАЗ и Renault. Кроме того, поскольку продажи автомобилей на европейском рынке вместе с выручкой падают, совместная разработка платформ позволит компаниям сэкономить значительные суммы денег.

Под вопросом остается роль Nissan в рамках нового партнерства, но для Renault в нынешней ситуации сотрудничество с кем-нибудь из большой тройки автопроизводителей Северной Америки гораздо важнее, чем старые, пусть даже 20-летние, связи. Напомним, что переговоры с FCA были начаты еще Карлосом Гоном, обвиняемым сегодня Ниссаном в растратах.

Французская компания только что подтвердила получение от FCA предложения о равноправном слиянии (50:50). О своем решении Renault намерена сообщить сегодня в течение дня.

Карлос Гон уверен, что стал жертвой заговора, о чем говорит в своем видеообращении.

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Фото: Renault