Сделай сам: мастер-класс по изготовлению браслетов противоскольжения

Пенсионер, водитель со стажем, бывалый рыбак и охотник (это один человек!) придумал для своего железного коня... подковы! Теперь бездорожье, снег и лед для его машины не помеха.

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Многим водителям известны браслеты, с которыми проходимость машины становится на порядок выше. Когда слишком часто приходится ездить по бездорожью, они здорово выручают. При этом цена на них кусается: от 2,5 до 10 тысяч рублей. Поэтому мастеровитые водители иногда предпочитают сделать их самостоятельно. Вот два примера.

Калужский Кулибин сконструировал «подковы» по собственным чертежам. Как рассказал 67-летний мужчина, он взял кусок цепи и разделил его на две равные части. От трехмиллиметрового стального уголка отрезал одну сторону и нарезал пластины по 10 см каждая. Всего их три штуки. В пластинах по краям просверлил два отверстия для крепежа. Нашел старые ремни безопасности автомобиля и приноровил их к своим «браслетам». И теперь народный умелец не нарадуется изобретению.

А вот рецепт анонимного Самоделкина:

«Цепи достались по наследству от дворняжек, ремень нашелся в гараже от „классики“, —рассказал он. — Взяли уголок 32, в нем сделали болгаркой прорезь для ремня, ремень на всех браслетах пустили вдвойне, прошили капроновой ниткой дальше, поставили болт-„восьмерку“, на него втулку с шайбами и ремень также прошили. Далее цепь — 12 звеньев вышло, последнее звено разрезали и вставили в дырки уголок и звено прихватили сваркой. Для стягивания взяли болт 10. Уголки с нижней стороны закруглили, чтобы при затяжке по резине не цеплялись».