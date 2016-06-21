Сегодня вступили в силу законодательные поправки, и электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.

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До сегодняшнего дня на автомобили выдавались как бумажные, так и электронные ПТС, но с 1 ноября выдача документа на бумажном носителе прекращена. При этом менять ничего не нужно, бумажные паспорта транспортного средства будут действовать на всей территории страны и их хождение никакими сроками не ограничено.

Страны Евразийского союза должны были перейти на ЭПТС вместе с Россией, но не все оказались к этому готовы, поэтому для остальных участников блока сроки сдвинулись на год, до 1 ноября 2020 года.

К электронной системе ПТС уже подключено более 850 участников, включая автопроизводителей, импортеров, дилеров и различных финансовых организаций. Считается, что электронный документ сложнее подделать и к тому же он более информативный — по нему можно будет проследить историю технического состояния транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию ЕАЭС и до утилизации.

В августе на совещании по переходу на ЭПТС выяснилось, что технические проблемы есть у Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

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