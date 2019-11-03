На своем месте: как не нарваться на штраф за неправильное хранение огнетушителя

Недавно в Череповце было проведено интересное исследование. В ГИБДД подсчитали, какой процент водителей не возит или неправильно хранит огнетушитель. Оказалось, что таких автовладельцев аж 20%. Беспечный, прямо скажем, народ.

Оказывается, у огнетушителя есть свой собственный праздник — он отмечается 7 февраля. Но это не тот случай, когда о средстве спасения надо напоминать всего один раз в году. Водитель должен всегда помнить о том, где лежит его огнетушитель, и в случае необходимости продемонстрировать его инспектору.

Согласно правилам, огнетушитель должен располагаться так, чтобы его легко было достать и использовать. Поэтому водитель, который в присутствии инспектора достанет его из багажника, гарантированно получит штраф.

Чтобы избежать наказания, огнетушитель следует класть в салон. Некоторые водители делают для него крепежи. Это исключает повреждение корпуса.

Альтернатива стандартному устройству — карманные огнетушители размером с ладонь. Их можно хранить в дверном кармане, что удобно в автомобилях с тесным салоном.

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Если водитель сам сознался в отсутствии огнетушителя либо это было выявлено в процессе досмотра, штраф предусмотрен статьей 12.5 КоАП и составляет фиксированную сумму в 500 рублей.

Многие сотрудники дорожной полиции пользуются неосведомленностью водителей и при остановке сразу требуют предъявить средства медпомощи, огнетушитель или знак аварийной остановки. Если у водителя не оказывается этих предметов в машине, им угрожают штрафом. Однако подобные действия подпадают под статью 19.1 КоАП «Самоуправство». Чтобы на законных основаниях проверить наличие предметов, предусмотренных правилами дорожного движения, сотрудник дорожной полиции должен провести досмотр — при свидетелях, с составлением протокола и ведением видеозаписи.

Кстати, недавний опрос сотрудников сервисных центров показал, что самыми востребованными и водителей являются порошковые и углекислотные модели огнетушителей.

Они самые надежные и качественные. Углекислотная модель стоит дороже порошковой и более массивна, но не оставляет следов после использования. Порошковый стоит дешевле. Его главное вещество, порошок, после использования трудно удалить из салона и с внутренней части кузова.

НАША СПРАВКА

7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.

В XVII веке «прототипами» огнетушителей были стеклянные колбы с водой. В начале XVIII столетия появились бочковые огнетушители. В 1815 году устройства для тушения пожаров начали наполнять квасцами или мыльным раствором. В 1816 году англичанин Д. Мэнби придумал огнетушитель в виде металлического цилиндра, из которого под воздействием воздуха выливалась вода.

В России в конце XIX века изобретатель Н.Б. Шефталь придумал взрывной огнетушитель «Пожарогаз». Устройство представляло собой шестигранную емкость, заполненную противопожарными (гасильными) веществами. Внутри коробки также находился картонный стакан с солями и патрон с порохом. От него наружу выводился бикфордов шнур с пороховой ниткой. В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель.