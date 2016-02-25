Как выбрать огнетушитель: 9 правил для автовладельца

- Огнетушитель, поставленный на свои ножки-пукли, не должен болтаться! Обычно это происходит из-за того, что корпус слишком тонкий: от давления его раздувает, и донышко становится сферическим. Мало того, за счет естественного старения металла корпус постоянно утоньшается (обычно на 0,01 мм в год), а потому через семь-восемь лет от такого баллона ничего не останется.
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- Постарайтесь взвесить огнетушитель. Если тот же ОП‑2 весит меньше 2,5 кг — не берите! Нормальный баллон и запорно-пусковое устройство весят не менее 0,7 кг, а потому в таком огнетушителе никак не может быть два килограмма порошка.
- Выбирая между двумя огнетушителями с одинаковыми названиями (скажем, ОП‑2), берите тот, который массивнее.
- При покупке огнетушителей со шлангом постарайтесь прикинуть число витков на пластмассовой втулке в том месте, где шланг вкручивается в запорно-пусковое устройство. Если их всего два-три, то при использовании огнетушителя шланг может оторваться.
- Символы А, В, С и Е на огнетушителе — это типы очагов возгорания, которые огнетушитель может тушить. Причем рядом с каждой буквой или на этикетке обязательно должны быть указаны ранги (то есть размеры) очагов, которые погасит такой огнетушитель. Чем ранг выше, тем лучше. Если цифр нет, не ждите от такого изделия помощи.
- Порошковые огнетушители могут быть «широкого применения» — с обозначением АВСЕ, заправленные сжиженным углекислым газом — только ВСЕ. Углекислый газ плохо тушит горящее дерево и твердые горючие вещества, зато ничего не пачкает и для электроники безвреден. Кроме того, углекислотные огнетушители не подделывают, - а вот вместо нужного порошка внутри порошкового огнетушителя может оказаться всё что угодно.
- Огнетушители, простоявшие без дела несколько лет, желательно заменять новыми, даже если давление в норме. Иногда толщина стенки баллона составляет всего 0,6 мм — это совсем немного, а потому 10 лет такой огнетушитель вряд ли продержится.
- Не раздумывайте, купить ли новый огнетушитель или просто перезарядить старый, - покупайте новый. Перезарядка часто связана с откровенным мухлежом — порошок вообще не меняют, а то и воруют.
- Аэрозоли могут потушить что-то размером с кастрюлю. Предпочтительнее возить с собой бутылку с водой: дешевле, а эффект примерно такой же.
- Лучше приобрести огнетушитель с массой порошка килограмма в три-четыре. Мéста он займет больше, но и шансы погасить пожар заметно повышает.
Регулярно проверяйте свои огнетушители! Ваша безопасность — в ваших руках!
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